В офисе Зеленского рассказали о создании пула блогеров для "позитивного освещения"

В Офисе президента Украины ведется работа по формированию пула блогеров, которые будут освещать "положительные тренды во внутренней политике" страны.

Об этом в интервью "Бабелю" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что в него должны войти "знаковые личности".

"Они сами, думаю, будут публично говорить о позитивных трендах во внутренней политике, а не просто хейтить. У нас, к сожалению, 90% информационного пространства – это хейт. Считается, что негатив хорошо продается, что на нем можно хорошо сидеть. Это большая проблема, которой более 20 лет", – подчеркнул Подоляк.

С кем именно сейчас ведутся переговоры, советник главы ОП Андрея Ермака не уточнил.

"Не думаю, что корректно говорить об этом, пока мы не сформировали этот пул. Люди по-разному смотрят на наши предложения. Кто-то готов, чтобы его сразу называли, кто-то – нет. Я хочу, чтобы были знаковые люди", – сказал он.

На вопрос журналистов, входят ли в этот пул блогеры Сергей Иванов, Сергей Наумович, Сергей Гришин и политолог Кость Бондаренко, Подоляк прямо не ответил.

"Допустим, Иванов работает с нами, почему он не может этого делать? Он может, но если так, почему вы не хотите об этом сказать? Если вы провели контент-анализ и выяснили, что Иванов работает с нами, в чем тогда вопрос? Ну, работает", – сказал он.

Подоляк добавил, что блогерам, с которыми ОП уже сотрудничает, пока не платят. Однако если нужна будет техническая поддержка, будет нужда увеличить аудиторию, ввести новые форматы, требующие взносов, то это возможно.

Он также уточнил, что блогеры смогут ходить на неофициальные встречи в ОП, чтобы обсуждать текущие вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости создания в Украине "Центра противодействия пропаганде", чтобы "бороться с фейками, которые вбрасываются в информационное пространство".

Спустя несколько дней после этого президент Владимир Зеленский выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН. В своей речи глава государства также говорил, что Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.