В Офисе президента заподозрили вспышку COVID-19

Марина Лисничук Политика 12:49, 27.10.2020 Обновлено: 13:08, 27.10.2020

Пандемия коронавируса в Украине, вероятно, могла добраться до Офиса президента Владимира Зеленского.

У нескольких заместителей главы ОП Андрея Ермака якобы подозревают инфицирование COVID-19. Об этом информирует Telegram-канал "Украинской правды".

"Похоже, что в Офисе президента вспышка коронавируса. Сразу у нескольких заместителей Ермака подозревают COVID-19", – говорится в сообщении.

Скриншот
Telegram канал "УП. Off the record"

Напомним, ранее в Офисе президента предупредили, что в следующие 20 дней в Украине случаи инфицирования коронавирусом могут увеличиться вдвое, в частности, по сравнению с 22 октября. По данным СМИ, якобы такой прогноз экспертов был озвучено на закрытом заседании в ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 октября сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что кронавирусом в Верховной Раде заразились почти 100 человек. Из них в 60 больных – народные депутаты и до 30 инфицированных – в аппарате парламента.

  • Депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что по состоянию на 20 октября в ее фракции коронавирусом болеют примерно восемь человек.

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