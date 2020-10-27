В Офисе президента заподозрили вспышку COVID-19
Пандемия коронавируса в Украине, вероятно, могла добраться до Офиса президента Владимира Зеленского.
У нескольких заместителей главы ОП Андрея Ермака якобы подозревают инфицирование COVID-19. Об этом информирует Telegram-канал "Украинской правды".
"Похоже, что в Офисе президента вспышка коронавируса. Сразу у нескольких заместителей Ермака подозревают COVID-19", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Офисе президента предупредили, что в следующие 20 дней в Украине случаи инфицирования коронавирусом могут увеличиться вдвое, в частности, по сравнению с 22 октября. По данным СМИ, якобы такой прогноз экспертов был озвучено на закрытом заседании в ОПУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 октября сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что кронавирусом в Верховной Раде заразились почти 100 человек. Из них в 60 больных – народные депутаты и до 30 инфицированных – в аппарате парламента.
Депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что по состоянию на 20 октября в ее фракции коронавирусом болеют примерно восемь человек.