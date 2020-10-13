В Украине проведут масштабный опрос: у Зеленского рассказали эксклюзивные детали

Каким бы ни было сопротивление против идеи провести масштабный опрос среди украинцев в день местных выборов, 25 октября, он будет проведен.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в Офисе президента. По его словам, первый вопрос будет объявлен в ближайшее время, возможно уже 13 октября.

"Опрос будет, хотя мы видим яростное сопротивление. Окончательный формат определяется прямо сейчас, логистику согласовывают со всеми ведомствами, имеющими отношение к проведению выборов. Первый вопрос будет объявлен очень скоро, в ближайшее время, возможно уже сегодня", – рассказали там во вторник.

Источник заверил, что спекуляции вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые традиционно используют политические группы в своих агрессивных пропагандистских фейках, подниматься не будут.

"Политика в Украине требует существенных изменений, а классические политические группы никогда не были заинтересованы в проведении действительно фактических референдумов и опросов. Они всегда хотели формировать только ту повестку дня, которая бы их устраивала", – добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу и призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября, имея в виду местные выборы. Украинцам должны поставить 5 вопросов, однако их содержание неизвестно.