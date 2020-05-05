В Офисе президента назвали главное оружие Зеленского

Главное "оружие" президента Украины Владимира Зеленского на международной арене – юмор.

С таким заявлением выступил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба лидера государства.

По его словам, с начала каденции Зеленского многие представители иностранных государств проявили большой интерес к новому президенту Украины.

"Это то [юмор], что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно – и профессиональным дипломатам, и президентам других государств. Но это оружие, которое есть у нашего президента. Он его очень часто и умело использует", – сказал Жовква.

"По моему мнению, в эти непростые времена президент абсолютно безупречно справился с задачей выработки соответствующего внешнеполитического курса. Владимир Зеленский – абсолютно ровный игрок на мировой арене", – считает он.

Владимир Зеленский УП

Как писал OBOZREVATEL, накануне у Зеленского поставили резкое условие Путину относительно переговоров в Минске по ситуации на Донбассе.