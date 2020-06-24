В Офисе президента назвали дату выхода Зеленского из самоизоляции

Президент Украины Владимир Зеленский, который перешел на особый режим работы из-за заражения коронавирусом жены Елены, должен выйти из карантина уже в пятницу, 26 июня.

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Офиса президента. Там напомнили, что глава государства находился на самоизоляции 14 дней.

"В эту пятницу завершается двухнедельный срок особого режима работы президента, связанный с тем, что у госпожи Елены Зеленской был подтвержден COVID-19", – сообщили в ОПУ.

Со своей стороны пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии РБК-Украина отметила, что со здоровьем гаранта все в порядке.

"Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", – подчеркнула она.

Стоит добавить, что именно на 26 июня у президента запланирован рабочий визит в Херсонскую область. В то же время 24 июня Зеленский уже выходил из ОП, чтобы встретиться с протестующими шахтерами – он пообещал им решить вопрос о задолженности по зарплате.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский, говоря о борьбе с коронавирусом, сравнил Украину с куполом цирка, под которым балансирует гимнаст.