В Офисе генпрокурора рассказали о правде и манипуляциях вокруг экстрадиции экс-владельца 'ВиЭйБи Банка'

Офис Генерального прокурора готов направить материалы экстрадиционного запроса в отношении подозреваемого бывшего владельца "ВиЭйБи Банка" после того, как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) устранит процессуальные нарушения в них.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, 11 декабря. Отмечается, что документы будут направлены в порядке, установленном действующим национальным и международным законодательством в компетентные органы иностранного государства для задержания лица и его дальнейшей экстрадиции в Украину.

"В первый раз Офис генпрокурора вернул ходатайство НАБУ, адресованное одной из европейских стран, о выдаче подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности в связи с тем, что во исполнение постановления Печерского райсуда Киева, уголовное производство, в рамках которого направлялись материалы, подлежало закрытию", – говорится в сообщении.

В то же время, как добавляют в ОГП, прокуратура сообщила о готовности повторно рассмотреть ходатайство НАБУ о выдаче после решения вопроса о статусе уголовного производства.

При рассмотрении второго ходатайства Офис генпрокурора направлял рапорт о предоставлении заключения Специализированной антикоррупционной прокуратуры о законности процессуальных решений в уголовном производстве и наличии оснований для обращения с запросом о выдаче лица, установленного на территории иностранного государства.

Долгое рассмотрение второго ходатайства НАБУ связано с тем, что запрашиваемый вывод поступил в Офис генпрокурора лишь через месяц после получения материалов о выдаче лица от НАБУ.

Вместе с тем он не содержал сведений о законности и обоснованности вынесенного детективом постановления об объявлении подозреваемого в международный розыск. В связи с этим Офис повторно запросил необходимые сведения. Последний пакет документов был предоставлен 16 ноября, а решение о возвращении ходатайства принято 23 ноября, добавили в ведомстве.

Там также отметили, что кроме неоднократных разъяснений в ответ на публичные заявления НАБУ Офис генпрокурора принял меры с целью устранения выявленных нарушений и их недопущения в дальнейшем. Также было предложено проведение процессуальных действий в рамках международного сотрудничества, с целью приведения принятых процессуальных решений в уголовном производстве в соответствии с требованиями национального и международного законодательства.