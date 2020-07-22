В Одесском горсовете появилось представительство "Батьківщини"

В среду, 22 июля, в Одесском городском совете объявили о создании депутатской группы "Батьківщина".

Как сообщила пресс-служба партии, в ее состав вошли 5 депутатов, которые ранее были членами других фракций, – Александр Амицы, Дмитрий Вишняков, Николай Крикливый, Виктор Новак, Вадим Терещук.

Руководителем группы стал Вадим Терещук. По результатам анализа деятельности местных советов, который проводит Комитет избирателей Украины, он неоднократно признавался одним из лучших депутатов Одесского горсовета.

"Сегодня партия Юлии Тимошенко – это единственная политическая сила, которая не только последовательно отстаивает интересы людей, но и имеет четкий план восстановления страны и команду профессионалов, которая способна его воплотить", – отметил руководитель депутатской группы "Батьківщина".

По словам Вадима Терещука, новая команда сосредоточится на решении неотложных для одесситов вопросов и будет надежной опорой партии "Батьківщина" в горсовете одного из самых перспективных украинских городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Батьківщина" заявила о политическом давлении после поджога дома председателя Костопольского районного совета и Костопольской районной организации партии в Ровенской области Сергея Ткачука. Политсила однозначно связывает преступление с политической деятельностью главы парторганизации.