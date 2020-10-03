В Одесской области СБУ разоблачила чиновника мэрии Подольска на подкупе членов избиркома

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольская на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что организатор подкупа – начальник одного из управлений Подольского горсовета, депутат совета города.

За вознаграждение он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политсилы и обеспечить положительное голосование на счет лоббистских вопросов его партии.

Действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим нардепом. Победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна способствовать "развитию" их бизнеса.

СБУ задержала на взятке чиновника мэрии Подольска СБУ

СБУ задержала на взятке чиновника мэрии Подольска СБУ

СБУ задержала на взятке чиновника мэрии Подольска СБУ

СБУ задержала на взятке чиновника мэрии Подольска СБУ

СБУ задержала на взятке чиновника мэрии Подольска СБУ

СБУ задержала на взятке чиновника мэрии Подольска СБУ

СБУ задержала на взятке чиновника мэрии Подольска СБУ

В Одесской области пытались подкупить членов избиркома СБУ

Кроме того, в среду, 30 сентября, СБУ блокировала нелегальную разработку природных недр в Беляевском районе Одесской области.

Оперативники установили, что местное предприятие добывало породу известняка несмотря на окончание действия спецразрешений и лицензий на пользование недрами. Примерно 1,5 года "дельцы" незаконно добывали известняк под видом отбора остаточных запасов месторождения и продавали его частным лицам. За этот период злоумышленники добыли ископаемых на почти 2 млн грн.

В этот же день в Одесской области СБУ обнаружила партию контрабандных сигарет на более 700 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ получили информацию о нелегальном перемещения табачных изделий из-за границы. При осмотре микроавтобуса на одном из автозаправочных комплексов вблизи Одессы правоохранители обнаружили 45 тысяч пачек сигарет иностранного производства. Продукция без сопроводительных документов и марок акцизного сбора находилась в багажном отделении.

Партию сигарет переправили через границу для перепродажи.

СБУ задержала партию контрабандных сигарет СБУ

СБУ задержала партию контрабандных сигарет СБУ

СБУ задержала партию контрабандных сигарет СБУ