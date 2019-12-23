В Одессе со скандалом ликвидировали департамент здравоохранения: всплыли подводные камни

Год назад в администрации Одесской ОГА проводили конкурс на должность директора департамента здравоохранения. Первое место в нем заняла Елена Теряева. Второе место занял кандидат Константин Талалаев. Меньше чем за год Елена Теряева освободилась и выиграла конкурс на должность директора НСЗУ. Должность директора департамента здравоохранения ОГА стала вакантной.

О реальных причинах объединения департамента здравоохранения и управлением спорта Одесской ОГА – в материале OBOZREVATEL.

Согласно закону о государственной службе (статья 29), это место автоматически должен занять человек, который год назад в конкурсе был на второй позиции, то есть Константин Талалаев. Процедура описана в постановлении Кабмина от 25 марта 2016 г. № 246 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на занятие должностей государственной службы" п.64.

Он, как того требует процедура, оформил документы и получил согласование МОЗ.

В соответствии с законодательством, регулирующим деятельность местных государственных администраций, председатель ОГА должен был подписать распоряжение о его назначении. Чтобы этого не делать и поставить руководить направлением своего человека, Максим Куцый решил пойти по пути ликвидации департамента. То есть нет департамента – нет нужды назначать человека.

Максим Куцый odessa-life.od.u

Как работает эта схема?

Теперь структура называется департамент спорта и здравоохранения. Далее, очевидно, будет новый конкурс и человек Максима Куцего.

Для чего это было нужно? Несложно догадаться. Махинации с бюджетными средствами - реальная причина этой схемы.

Статья 29. Отложенное право субъекта назначения на повторное определение победителя конкурса на должность государственной службы:

1. Субъект назначения по результатам конкурса на занятие вакантной должности государственной службы имеет право на повторное определение победителя конкурса среди предложенных Комиссией или конкурсной комиссией кандидатов и их назначение на такую должность, если она станет вакантной в течение одного года со дня опубликования результатов конкурса на Едином портале вакансий государственной службы, а также в случае, если победитель конкурса отказался от занятия должности или ему отказано в назначении на должность по результатам специальной проверки.

Информация о том, что соответствующая должность стала вакантной, сообщается кандидатам, которые были отобраны Комиссией или конкурсной комиссией в соответствии с абзацем первым части первой статьи 28 настоящего Закона, в течение пяти календарных дней.

2. В случае увольнения с должности в течение года или неназначения по другим причинам победителя конкурса, определенного по результатам проведения одного конкурса на несколько должностей государственной службы, отложено право субъекта назначения на повторное определение победителя конкурса и его назначение на такую должность реализуется в порядке, предусмотренном частью первой настоящей статьи.

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