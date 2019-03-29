В Одессе демократы поддержали Гриценко как кандидата в президенты Украины

В Одессе представители разных политических сил поддержали кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Во время пресс-конференции в офисе Одесской политической платформы они подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Ради честных выборов и победы Гриценко объединились члены коалиции "Спільно", политических партий "Гражданская позиция", "Хвиля", "Демальянс", "Самопомощь", представители "Силы людей", а также народный депутат Мустафа Найем, экс-кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап и руководитель штаба Гриценко Виктор Чумак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко предположил, что семь партий и политических сил, которые объединились и поддержали его на президентских выборах, могут объединиться в одну партию перед парламентскими выборами.

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