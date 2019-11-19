Стало известно, кто возглавит филиал Украинского института нацпамяти в Одессе

В Одессе открывается филиал Украинского института Национальной памяти. Его возглавил активист, участник войны на Донбассе, атаман Черноморского гайдамацкого соединения Сергей Гуцалюк.

Одесский филиал УИНП возглавил Сергей Гуцалюк Сергей Гуцалюк/Facebook

Официальная презентация отделения института пройдет в библиотеке им. Грушевского 29 и 30 ноября под лозунгом "Делаем историю популярной". Анонс мероприятия размещен на странице Украинского института Национальной памяти в Одессе в Facebook.

Работа южного представительства будет распространяться на жителей Одесской, Николаевской, Херсонской областей и, по возможности, Крыма. Во время презентации гостям прочтут лекции известные историки, пройдет кинопоказ. Также будут представлены настольные игры "Украинская революция", "УПА" - ответ непокоренного народа", брошюра "2014: начало российско-украинской войны", книги "Девушки срезают косы", "Майдан от первого лица. Региональное измерение", "Люди серой зоны" (про российскую оккупацию Крыма), "По ту сторону себя" (про психотравмы как последствие Голодомора).

Завершится открытие филиала Украинского института национальной памяти в Одессе большой украинской вечеринкой с участием известных исполнителей. Организаторы отмечают, что вход свободный.

В Одессе открывается филиал УИНП Одесский филиал УИНП/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, занять должность директора Украинского института национальной памяти, на замену уволенного Кабмином по согласию сторон главы ведомства Владимиру Вятровичу, выразили желание 12 человек.

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