В Одессе назвали победителя второго тура выборов мэра

Геннадий Труханов официально победил во втором туре выборов мэра Одессы и в третий раз стал главой города.

Соответствующее решение приняла территориальная избирательная комиссия города, передает "Суспільне". Так, за Труханова отдало свой голос 93 921 житель города (54,28%). За его оппонента Николая Скорика проголосовали 72 974 человека.

Отмечается, что Труханов обогнал Скорика во всех четырех районах Одессы.

Киевский район: за Труханова проголосовали 21 097 избирателей, Скорика поддержали 20 939 человек.

Малиновский район: Труханова поддержали 22 485 избирателей, Скорика – 16 658.

Суворовский район: за Труханова проголосовали 28 583 избирателя, Скорика поддержали 20 000 человек.

Приморский район: Труханова поддержали 21 756 горожан, Скорика – 15 377 избирателей.

Напомним, в первом туре выборов в мэры Одессы Труханов набрал 37,54%, а Скорик – 19,06%.

Более детально о втором туре местных выборов читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, в Центральной избирательной комиссии заявили, что введенный на территории всей Украины карантин выходного дня не повлияет на повторное голосование в рамках второго тура местных выборов.