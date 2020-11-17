В Одессе назвали победителя второго тура выборов мэра

Ольга Липич Политика 14:58, 17.11.2020 Обновлено: 15:34, 17.11.2020

Геннадий Труханов официально победил во втором туре выборов мэра Одессы и в третий раз стал главой города.

Соответствующее решение приняла территориальная избирательная комиссия города, передает "Суспільне". Так, за Труханова отдало свой голос 93 921 житель города (54,28%). За его оппонента Николая Скорика проголосовали 72 974 человека.

Отмечается, что Труханов обогнал Скорика во всех четырех районах Одессы.

  • Киевский район: за Труханова проголосовали 21 097 избирателей, Скорика поддержали 20 939 человек.

  • Малиновский район: Труханова поддержали 22 485 избирателей, Скорика – 16 658.

  • Суворовский район: за Труханова проголосовали 28 583 избирателя, Скорика поддержали 20 000 человек.

  • Приморский район: Труханова поддержали 21 756 горожан, Скорика – 15 377 избирателей.

Напомним, в первом туре выборов в мэры Одессы Труханов набрал 37,54%, а Скорик – 19,06%.

Более детально о втором туре местных выборов читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, в Центральной избирательной комиссии заявили, что введенный на территории всей Украины карантин выходного дня не повлияет на повторное голосование в рамках второго тура местных выборов.

Комментировать
Политика

Смотрите также

На Тернопольщине родителей школьника могут оштрафовать за издевательство сына над учительницей

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Украинские журналисты и волонтеры заявили об обысках из-за "детской порнографии и оружия"

Рада провалила отмену карантина выходного дня

Масло в Украине подделывают в каждой области, до 70% – фальсификат: чем опасно и какое выбрать