В Одессе назначили дату второго тура выборов мэра

Таша Адамович Политика 11:36, 5.11.2020 Обновлено: 11:48, 5.11.2020

Второй тур выборов мэра Одессы состоится в воскресенье, 15 ноября.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК). Решение принято после утверждения итоговых протоколов голосования 25 октября.

Кроме того, местная ТИК утвердила текст избирательного бюллетеня.

В первом туре в Одессе лидировал действующий городской голова Геннадий Труханов. Его поддержали 77 518 (38,35%) избирателей из 202 149, пришедших на голосование. Это меньше половины, поэтому состоится повторное голосование.

Труханов поборется за должность мэра с Николаем Скориком.

Назначен второй тур выборов мэра Одессы
dumskaya.net

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по результатам подсчета 100% протоколов, выборы мэра Харькова выиграл действующий глава города Геннадий Кернес. Он набрал 60,34% голосов.

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