В Одессе назначили дату второго тура выборов мэра
Лидером первого тура стал действующий мэр Геннадий Труханов
На втором месте оказался представитель “ОПЗЖ” Николай Скорик
На третьем член партии “Европейская солидарность” Петр Обухов
Второй тур выборов мэра Одессы состоится в воскресенье, 15 ноября.
Об этом пишет "Думская" со ссылкой на городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК). Решение принято после утверждения итоговых протоколов голосования 25 октября.
Кроме того, местная ТИК утвердила текст избирательного бюллетеня.
В первом туре в Одессе лидировал действующий городской голова Геннадий Труханов. Его поддержали 77 518 (38,35%) избирателей из 202 149, пришедших на голосование. Это меньше половины, поэтому состоится повторное голосование.
Труханов поборется за должность мэра с Николаем Скориком.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по результатам подсчета 100% протоколов, выборы мэра Харькова выиграл действующий глава города Геннадий Кернес. Он набрал 60,34% голосов.