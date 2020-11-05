В Одессе назначили дату второго тура выборов мэра

Второй тур выборов мэра Одессы состоится в воскресенье, 15 ноября.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК). Решение принято после утверждения итоговых протоколов голосования 25 октября.

Кроме того, местная ТИК утвердила текст избирательного бюллетеня.

В первом туре в Одессе лидировал действующий городской голова Геннадий Труханов. Его поддержали 77 518 (38,35%) избирателей из 202 149, пришедших на голосование. Это меньше половины, поэтому состоится повторное голосование.

Труханов поборется за должность мэра с Николаем Скориком.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по результатам подсчета 100% протоколов, выборы мэра Харькова выиграл действующий глава города Геннадий Кернес. Он набрал 60,34% голосов.