В Одессе люди спали на полу в ТИК: протоколы сдают уже второй день. Видео

В Одессе после проведения местных выборов члены территориальной избирательной комиссии ночевали прямо на полу админздания.

Как говорится в сюжете ТСН, люди спали прямо на мешках и коробках с бюллетенями. Только некоторым удалось найти раскладушки, чтобы не спать на полу. Ведь в помещениях нет ни скамеек, ни стульев.

Отмечается, что уже второй день подряд люди не могут сдать протоколы и посчитанные бюллетени в городскую территориальную избирательную комиссию Одессы. Документы сюда свозят со всех районов области.

Люди всю ночь находились в здании ТИК Скриншот

Днем ранее тут при сдаче документации была давка, люди даже не пытались соблюдать социальную дистанцию и носить маски на лице.

Глава участковой избирательной комиссии Людмила Фимушкина рассказала, что ей удалось раздобыть раскладушку.

Люди спали на полу Скриншот

"Сказать, что плохо, это ничего сказать. Мне все завидуют, что у меня раскладушка. А ведь до этого я лежала просто на полу", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на выборах мэра лидирует действующий городской голова Геннадий Труханов.