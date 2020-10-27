В Одессе люди спали на полу в ТИК: протоколы сдают уже второй день. Видео

В Одессе после проведения местных выборов члены территориальной избирательной комиссии ночевали прямо на полу админздания.

Как говорится в сюжете ТСН, люди спали прямо на мешках и коробках с бюллетенями. Только некоторым удалось найти раскладушки, чтобы не спать на полу. Ведь в помещениях нет ни скамеек, ни стульев.

Отмечается, что уже второй день подряд люди не могут сдать протоколы и посчитанные бюллетени в городскую территориальную избирательную комиссию Одессы. Документы сюда свозят со всех районов в области.

Днем ранее тут при сдаче документации была давка, люди даже не пытались соблюдать социальную дистанцию и носить маски на лице.

Глава участковой избирательной комиссии Людмила Фимушкина рассказала, что ей удалось раздобыть раскладушку.

"Сказать, что плохо, это ничего сказать. Мне все завидуют, что у меня раскладушка. А ведь до этого я лежала просто на полу", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на выборах мэра лидирует действующий городской голова Геннадий Труханов.