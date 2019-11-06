В Одессе демонтированный барельеф Жукову передали в музей

В Одессе демонтированный барельеф маршалу Георгию Жукову в среду, 6 ноября, передали на хранение в военно-исторический музей оперативного командования Юг.

Памятный знак, который активисты из организации "Национальное сопротивление" демонтировали 31 октября со здания Одесского обласного военкомата, будет храниться в музее, пока историки и чиновники не выяснят правомочность его установки и сноса. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий.

"Чтобы в дальнейшем не создавать нездоровый ажиотаж вокруг исторического наследия, харьковчанам, львовянам и одесситам необходимо предоставить возможность через механизм местного референдума самим решать каким памятникам быть в их громадах", - написал Иваницкий.

По его словам, в ближайшее время на месте демонтированного Жукова появится памятный знак героям из Одесской области, погибшим в зоне АТО на Донбассе.

Барельеф Жукову привезли в музей Александр Иваницкий/Facebook

Барельеф Жукову привезли в музей Александр Иваницкий/Facebook

Барельеф Жукову привезли в музей Александр Иваницкий/Facebook

Барельеф Жукову привезли в музей Александр Иваницкий/Facebook

Напомним, что в Одессе, у здания областного военкомата на улице Канатной, около 50 человек пришли помянуть демонтированный барельеф маршалу Георгию Жукову.

Как писал в блоге на OBOZREVATEL, Жуков угробил наибольшее количество бойцов за всю историю войн.

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