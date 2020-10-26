В ОБСЕ объяснили, как опрос Зеленского повлиял на результаты выборов

Опрос президента Украины Владимира Зеленского частично создал неправомерное политическое преимущество для партии "Слуга народа" на местных выборах.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом сказала на онлайн-конференции руководитель миссии наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

"Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его Офис, несколько создавал неправомерное политическое преимущество", – отметила она.

По словам представительницы БДИПЧ ОБСЕ, такой подход "размывал непосредственно границы между государством и политической партией".

Она добавила, что работавшие на президентском опросе люди преимущественно находились вне избирательных участков и не проявляли активность, но были довольно заметными.

Как сообщал OBOZREVATEL, правящая партия "Слуга народа" обнародовала первые результаты опроса Зеленского. Они базируются на основе обработки 74% анкет.