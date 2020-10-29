В ОБСЕ обсудят ранение украинского воина на Донбассе, – Арестович

В пятницу, 30 октября, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) обсудят нарушение режима тишины на Донбассе, в результате которого был ранен военный ВСУ.

Об этом в Facebook сообщил спикер украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

"28 октября на одном из участков линии боевого соприкосновения, противником были нарушены меры по усилению режима прекращения огня, согласованные в рамках договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой (в составе Украины, РФ, ОБСЕ) 27 июля этого года. В период с 21:55 по 22:55 был зафиксирован прицельный огонь противника по позициям ВСУ с применением стрелкового оружия и использованием гранатометов. В 22:05 легкое огнестрельное ранение получил военнослужащий ВСУ", – рассказал он.

Арестович подчеркнул, что наши военные огонь в ответ не открывали, задействовав механизм Совместного центра по контролю и координации, и добились, таким образом, прекращение огня противником.

Он добавил, что о происшествии было доложено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе 28 октября четыре раза обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского военного.