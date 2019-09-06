В новом Кабмине провели первые назначения: кто получил должности

На заседании Кабинета министров Украины в пятницу, 6 сентября, были назначены 11 заместителей новых министров и еще 7 своих должностей лишились.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил сразу трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Качку.

Кабмин провел новые назначения Пресс-служба Кабмина

По одному заместителю назначили в такие министерства:

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – заместитель Александр Терещенко;

Министерство финансов – заместитель Геннадий Плис;

Министерство развития общин и территорий – заместитель Эдуард Кругляк.

По два новых заместителя получили министр образования и науки (Петр Коржевский и Егор Стадный) и министр социальной политики (Олег Коваль и Сергей Нежинский).

Первого заместителя должна получить также Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб.

На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.

Ими стали Ольга Крентовская, Наталья Федорович и Николай Шамбир из Министерства социальной политики, Вадим Троян с МВД, Александр Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадий Плис из Секретариата Кабмина.

Рассмотрели также вопрос кадровых назначений в регионах.

Так, министры приняли проекты решений президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности председателя Харьковской ОГА и ее повторном назначении.

Члены правительства также согласовали решение о назначении президентом Украины трех заместителей председателя Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.

Премьер Алексей Гончарук на заседании Кабмина Пресс-служба Кабмина

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета министров 29 августа.

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