В новой Раде засекли первое кнопкодавство: видео

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Видео опубликовало общественное движение "Чесно" (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за", хотя его не было на месте.

Александр Ковалев скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, главу Офиса президента Андрея Богдана засекли на пародии в Раде. Он странно себя вел во время выступления пятого президента Украины, главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

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