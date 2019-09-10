Главная Новости
10 сентября • обновлено в 17:38
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В новой Раде засекли первое кнопкодавство: видео

7.9т Читать материал на украинском

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Видео опубликовало общественное движение "Чесно" (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за", хотя его не было на месте.

Александр Ковалев

Александр Ковалев

скриншот видео

Новости
"Если бы не гаджеты, от скуки бы умерли!" Нардепа засекли за странным занятием в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, главу Офиса президента Андрея Богдана засекли на пародии в Раде. Он странно себя вел во время выступления пятого президента Украины, главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
28
2
Смешно
1
Интересно
15
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bandera Antonio
Bandera Antonio
Ось такого,зразу,на пенсію)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel