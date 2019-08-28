В новой Верховной Раде окончательно утвердили состав парламентских комитетов перед первым заседанием 29 августа.

Соответствующее решение подготовительная группа приняла в среду, 28 августа, передает "Укринформ".

"Относительно позиции по кандидатуре на должность председателя Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады, то политическая партия "Слуга народа" предлагает на эту должность Кальченко Сергею Витальевичу. Это была наша квота, мы об этом вчера говорили и мы обещали, что определимся в этом комитета", – отметил председатель подготовительной группы, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

В новой Раде озвучили окончательный состав всех комитетов ipress.ua

Он также предложил проголосовать и за определение руководящего состава регламентного комитета в целом. В частности, первым зампредседателя комитета предложили выбрать новоизбранного депутата от партии "Батьківщина" Андрея Пузийчука, заместителями двух представителей "Слуги народа" – Ольгу Савченко и Артема Культенко, а секретарем – Михаила Папиева ("Оппозиционная платформа – За жизнь").

Участники подготовительной группы поддержали предложение Разумкова.

Утвердили также состав комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Его председателем предложили избрать депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя, первым заместителем – Юлию Клименко (партия "Голос"), а заместителями Владимира Крейденко и Николая Тищенко (оба от "Слуги народа"), а секретарем комитета – внефракционный депутата Геннадия Вацак.

Ранее в "Слуге народа" назвали и другие имена:

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики может возглавить депутат от "Слуги народа" Николай Сольский;

Комитет по вопросам антикоррупционной политики – Анастасия Красносельская ("Слуга народа");

Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов ("Слуга народа");

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус ("Слуга народа");

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий ( "Слуга народа");

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования – Олег Бондаренко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом – Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность");

Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин ("Батькивщина");

Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности – Денис Монастырский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич ("Слуга народа");

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак ("Слуга народа");

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений – Дмитрий Лубинець (внефракционный);

Комитет по вопросам свободы слова – Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев ("Слуга народа");

Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко ("Слуга народа").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "Слуга народа", вероятно, составит коалицию с двумя партиями – "Голосом" и "Батькивщиной".

Также один из лидеров "СН" Давид Арахамия заявил, что претенденты на должности министров обновленного Кабмина определены уже примерно на 70%.

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