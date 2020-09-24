В Николаевской области появился бигборд "Слуги народа" с лозунгом про Херсонщину. Фото

Кирилл Лютый Политика 21:16, 24.09.2020 Обновлено: 21:18, 24.09.2020

В городе Очаков Николаевской области появился бигборд с политической рекламой партии "Слуги народа", в котором шла речь про Херсонщину.

Об этом сообщило издание "Преступности.нет", опубликовав фото, которые прислали пользователи сети.

На борде написано "Буде так, як вирішиш ти! Херсонщина – це ти!" Он установлен на выезде из Очакова в сторону Николаева.

Реклама размещена с обеих сторон конструкции, поэтому ее видят также и те, кто въезжают в город.

На Николаевщине установили рекламу "Слуги народа" про Херсонщину.
news.pn
На Николаевщине установили рекламу "Слуги народа" про Херсонщину.
news.pn

Как писал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины считают, что никаких оснований для переноса местных выборов 25 октября 2020 года нет. Единственная причина, по которой это могло бы случиться, – резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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