В Николаеве на выборах лидирует ОПЗЖ: объявлены результаты параллельного подсчета
В Николаеве на выборах в городской совет лидирует "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Соня Кошкина. Она уточнила, что речь идет о параллельном подсчете по протоколам с мокрыми печатями.
"Город Николаев. Параллельный подсчет по протоколам с мокрыми печатями. Все участки, кроме двух. ОПЗЖ и Партия мэров ("Пропозиція") торжествуют", – написала она.
Голоса распределились следующим образом:
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 28,15% (25 949 голосов),
"Пропозиція" – 23,23% (21 415),
"Слуга народа" – 15% (13 829)
"Европейская Солидарность" – 7% (6 458),
"Партия Шария" – 6,42% (5 923),
"Наш край" – 5,09% (4 691),
"За майбутнє" – 4,99% (4 602).
Остальные набрали менее проходного барьера в 5%.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 12:00 вторника, 27 октября, почти 26,7 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК), что составляет более 91% от общего количества, завершили подсчет голосов избирателей.