В Николаеве глава УИК вытолкала за дверь наблюдателя на выборах. Видео

В Николаеве в ночь подсчета голосов на местных выборах, 26 октября, председатель участковой комиссии вытолкала наблюдателя Комитета избирателей Украины Татьяну Куемжу за дверь, а после исчезла.

Инцидент произошел на участке №480764 в Областном дворце культуры. Как сообщают "Новости-N", после 04:00 наблюдателю и кандидату в депутаты Станиславу Мартиросову удалось попасть на участок, куда их длительное время не хотели пускать (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это именно тот участок, где до указанного времени не были вскрыты урны для голосования и не был начат подсчет голосов. Кандидат прибыл на участок в 12 часов ночи, чтобы выяснить причину данной проволочки. С той же целью сюда прибыла и наблюдатель КИУ. Несколько часов им пришлось ждать возле участка, так как вовнутрь их не пустили", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место был вызван наряд полиции, кандидат и наблюдатель написали заявление о нарушении, так как считают действия по недопуску их на участок незаконными.

"После того, как полиция уехала, я позвонила на горячую линию Комитета избирателей Украины. В свою очередь юрист из Киева позвонила главе Заводской районной комиссии и та приехала на место", – уточнила Куемжи.

Она предоставила видео с инцидента. На нем видно, как к стеклянным дверям ОДК подходят несколько женщин, одна из которых – председатель Заводского районного избиркома. Также с ними в помещение попытались пройти Мартиросов и Куемжи. Однако глава участковой комиссии воспрепятствовала им в этом.

"А мы против, чтобы вы проходили! Мы коллегиально решили!" – говорила она, стоя в проходе и преграждая девушке путь.

Позже, вместе с охранником председатель комиссии вытолкнула наблюдателя наружу и закрыла дверь с внутренней стороны.

"Нас все равно не пустили, выгнали. После глава Заводской ТИК с ними переговорила, только тогда нас пустили вовнутрь. Охранник начал высказывать нам свое недовольство – мол, кто мы такие, и так далее. Мы еще раз позвонили председателю ТИК. Она вернулась и сказала, что, если будет еще хоть одна жалоба, поднимает все инстанции, раз по-другому они не понимают", – возмутилась наблюдатель КИУ.

Отмечается, что когда члены комиссии начали распломбировывать урны и доставать бюллетени, глава УИК, выталкивавшая наблюдателя и кандидата за пределы избирательного участка, куда-то исчезла. Члены комиссии решили произвести замену и избрать себе другого председателя.

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