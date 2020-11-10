Украина введет санкции против Никарагуа из-за "почетного консульства" в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Республики Никарагуа в РФ госпожа Альбы Асусена Торрес в Автономную Республику Крым.

Об этом сообщила пресс-служба МИД. Незаконный визит совершен для вручения так называемому "Почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента.

Это является грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины", "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" и "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", отметили в украинском Министерстве.

"Действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по отношению Украине, который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, каковыми являются Автономная Республика Крым и город Севастополь", – говорится в заявлении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что МИД Украины направил ноту протеста Республике Никарагуа, которая назначила "почетного" консула в оккупированном Россией Крыму. Им стал Олег Белавенцев, в 2019 году осужденный Святошинским районным судом Киева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность Украины. Он был одним из активных участников оккупации Крыма.