Вердикт по Boeing-777: Арьев сказал, что это значит для России

Подтверждение объединенной следственной группой того факта, что малайзийский Boeing-777 был сбит российским "Буком", означает завершение большого этапа.

"Я думаю, что это завершения большого этапа, так точно. Надо посмотреть, что именно конкретно сообщает следственная группа, но если они определились и установили этот факт, дальше могут быть установлены детали, а затем - передача в суд", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.

По его словам, такое решение исключает различные манипуляции со стороны России в будущем.

На вопрос, кто же должен сесть на скамью подсудимых за сбивание самолета, нардеп ответил: "Это зависит от того, что будет в обвинительном акте и какую позицию займет прокуратура. Поскольку я понимаю, суд будет проходить в Нидерландах".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина сделает все возможное, чтобы действия Российской Федерации как государства, поддерживающего терроризм, получили надлежащую оценку в Международном Суде ООН в рамках рассмотрения инициированного нами в начале прошлого года дела.