Главная Новости
24 декабря • обновлено в 20:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Танцевальный флешмоб": в Нацбанке объяснили корпоратив со "стриптизершами"

1.8т
Читать материал на украинском

В Национальном банке Украины заявили, что во время нашумевшего новогоднего корпоратива была лишь "короткая культурно-развлекательная программа", а никаких звезд, в том числе и стриптизерш, на него не приглашали.

Об этом говорится в ответе регулятора на запрос ТСН после публикации в сети соответствующего видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"21 декабря в Операционном зале Национального банка, который часто используется для проведения внешних и внутренних мероприятий НБУ, проводились внутренние мероприятия накануне празднования Нового года. Официальная видеозапись не велась", – рассказали в НБУ.

Новости
После корпоратива: в сеть попало "пьяное" видео со "слугой народа"

В Нацбанке объяснили корпоратив со "стриптизершами"

В Нацбанке объяснили корпоратив со "стриптизершами"

Скриншот из видео

Там раскрыли детали программы празднования: "В рамках мероприятий состоялись: награждение лучших работников по итогам второго полугодия, поздравления руководством НБУ сотрудников и короткая культурно-развлекательная программа, которая предусматривала выступление вокальной группы и танцевальный флешмоб для работников банка".

В НБУ заявили, что мероприятие состоялось при организации и финансирования профсоюза работников банка. "К поддержке в проведении мероприятий профсоюзной организацией был привлечен внешний подрядчик, договор с которым предусматривал в том числе и организацию танцевального флешмоба для работников банка. Известные личности или артисты к выполнению услуг в рамках договора не привлекались", – добавили в Нацбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, видео, на котором появились якобы стриптизерши, показал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Как стало известно OBOZREVATEL, на самом деле никаких стриптизерш в НБУ не было. Коллектив регулятора действительно отметил наступающий Новый год непродолжительным фуршетом с шампанским и маленьким концертом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины Новый Год-2020
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Бояре развлекаютьс я,не меш всюду и ю
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги