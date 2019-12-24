"Танцевальный флешмоб": в Нацбанке объяснили корпоратив со "стриптизершами"

В Национальном банке Украины заявили, что во время нашумевшего новогоднего корпоратива была лишь "короткая культурно-развлекательная программа", а никаких звезд, в том числе и стриптизерш, на него не приглашали.

Об этом говорится в ответе регулятора на запрос ТСН после публикации в сети соответствующего видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"21 декабря в Операционном зале Национального банка, который часто используется для проведения внешних и внутренних мероприятий НБУ, проводились внутренние мероприятия накануне празднования Нового года. Официальная видеозапись не велась", – рассказали в НБУ.

В Нацбанке объяснили корпоратив со "стриптизершами" Скриншот из видео

Там раскрыли детали программы празднования: "В рамках мероприятий состоялись: награждение лучших работников по итогам второго полугодия, поздравления руководством НБУ сотрудников и короткая культурно-развлекательная программа, которая предусматривала выступление вокальной группы и танцевальный флешмоб для работников банка".

В НБУ заявили, что мероприятие состоялось при организации и финансирования профсоюза работников банка. "К поддержке в проведении мероприятий профсоюзной организацией был привлечен внешний подрядчик, договор с которым предусматривал в том числе и организацию танцевального флешмоба для работников банка. Известные личности или артисты к выполнению услуг в рамках договора не привлекались", – добавили в Нацбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, видео, на котором появились якобы стриптизерши, показал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Как стало известно OBOZREVATEL, на самом деле никаких стриптизерш в НБУ не было. Коллектив регулятора действительно отметил наступающий Новый год непродолжительным фуршетом с шампанским и маленьким концертом.

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