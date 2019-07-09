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В НАТО внезапно отменили визит в Украину: что произошло

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Североатлантический совет НАТОперенес с июля на осень свой официальный визит в Украину.

Об этом во вторник, 9 июля сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами (внеочередными выборами народных депутатов 21 июля - Ред.), они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре", – отметила она.

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Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что точная дата нового визита не определена.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд подтвердил курс государства в Европейский Союз и НАТО.

НАТО

НАТО

Ранее в Одесский морской порт зашли три фрегата НАТО и британский эсминец. Морские судна примут участие в международных учениях "Си Бриз-2019" и будут действовать в составе многонациональных сил.

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Персона
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Место
Украина
Тег
НАТО
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Жаль не приедут, такой праздник намечался внаукраине.. Пэдро с горя забухает на неделю..
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