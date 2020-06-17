Украина станет еще ближе к НАТО после того, как получила статус партнера с расширенными возможностями.

Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 17 июня во время пресс-конференции по завершению первого дня заседания министров обороны стран-членов НАТО, которая проходила в видео режиме, передает "Интерфакс-Украина". Он также поздравил Украину с новым статусом.

"Я бы хотел поздравить Украину с признанием ее Северо-Атлантическим Советом, всеми союзниками по НАТО партнером с расширенными возможностями. Это важный шаг в партнерстве между НАТО и Украиной и является признанием взноса Украины в миссии и операции НАТО", – подчеркнул генсек.

Заседание министров обороны стран-членов НАТО

Столтенберг отметил, что в качестве партнера с расширенными возможностями Украина получит "усиленный доступ к программам взаимосовместимости, программам, в которым мы развиваем наши способности работать вместе, оперировать вместе".

"Они (украинцы) повысят доступ к натовским учениям, к большему обмену информацией, включая выводы из различных оценок, которые мы делаем в НАТО. Они приблизятся еще ближе к НАТО, как это у нас с другими партнерами расширенных возможностей – Финляндией, Швецией, Грузией, Иорданом и Австралией. К этому списку мы добавили Украину", – сказал генсек Альянса.

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