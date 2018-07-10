В НАТО пообещали поддержать Украину на скандальном саммите

НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украине и Грузии, как ближайшим партнерам Альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"В четверг мы встретимся с президентами Грузии и Украины. Вместе мы будем решать региональные проблемы, вопросы оборонных реформ стран и постоянной поддержки НАТО", - сказал Столтенберг.

Как известно, отдельная встреча лидеров НАТО с участием президента Петра Порошенко не состоится из-за вето Венгрии. Будапешт дал согласие на встречу в формате Украина-Грузия-НАТО.

Пока неизвестно, будут ли на заседании приняты конкретные решения, ведь Венгрия пообещала блокировать любое решение по итогам встречи. Перед заседанием Столтенберг и Порошенко выступят с совместным заявлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Украина-Грузия-НАТО будет проведена предметная дискуссия со странами-членами Альянса по противодействию угрозам. В обнародованной программе саммита НАТО заседание фигурирует под названием "Встреча Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с Грузией и Украиной". Она состоится 12 июля в 8:45 по местному времени.