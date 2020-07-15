В НАТО назвали Украине главные условия для членства в Альянсе. Фото: censor.net.ua

Чтобы стать полноправным членом НАТО, Украиненеобходимо сосредоточиться на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны.

Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников, передает "Украинское радио". По его словам, это нужно, чтобы достичь полной оперативной совместимости с НАТО, и претендовать на членство в Альянсе.

Винников подчеркнул, что в НАТО поддерживают действия Украины во внедрении реформ в секторе безопасности и обороны. Он также указал на необходимость укрепления верховенства права, проведения судебной реформы и системной борьбы против коррупции.

Особое внимание Винников уделил имплементации закона "О национальной безопасности Украины", принятого в 2018 году.

"Он включает реформу СБУ, сектора разведки, принятие законопроекта "О государственной тайне" и "О парламентском надзоре за сектором безопасности и разведки", а также реформу оборонно-технического комплекса", – отметил дипломат.

Чтобы стать полноправным членом НАТО, Украина должна также провести комплексные реформы еще и в экономической сфере, добавил он.

По словам директора Офиса связи НАТО в Украине, наше государство в статусе партнера расширенных возможностей может воспользоваться доступом к программам и учений с оперативной совместимости, а также активный обмен информацией, в частности, приобретенного опыта.

"Статус партнера не влияет на решение о членстве страны в Альянсе: страны НАТО продолжают поддерживать усилия Украины по реформированию страны, в том числе в секторе безопасности и обороны. Программа расширенных возможностей не о реинтеграции: НАТО придерживается своего решения, принятого на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса", – заявил Винников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 12 июня, получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Таким образом наша страна стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.