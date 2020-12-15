В НАПК назвали три недовольства решением Рады о восстановлении его полномочий

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции выразили некоторое недовольство из-за положения законопроектов №4470 и 4447, которыми Верховная Рада возобновила его работу.

Это было необходимо в связи с принятием Конституционным судом решения, которое лишило НАПК большинства полномочий, говорится на сайте ведомства. Однако его глава Александр Новиков отметил, что Нацагентство имеет существенные замечания, предложения по устранению которых внесет в ближайшее время.

"Принятые законопроекты действительно позволят НАПК возобновить свою работу. Чиновники, которые указали ложные сведения в декларациях за предыдущие годы, из-за решении КСУ не смогут быть подвергнуты уголовной ответственности", – пояснил он.

В общем документы восстанавливают почти все полномочия НАПК, которые оно имело до принятия скандального решения КСУ.

Но как орган, ответственный за формирование антикоррупционной политики, НАПК проанализировало документ и сформировало три существенных замечания:

Закон обязывает НАПК информировать Высший совет правосудия или КСУ о начале мониторинга образа жизни любого судьи.

Последствия: такие мероприятия не будут эффективными. Так, лицо, в отношении которого будет осуществляться мониторинг, сможет специально не распространять или удалить из открытых источников информацию о ценных вещях (например, автомобили), которые имеет в пользовании, или попытается "легализовать" состояние, сообщив НАПК о самостоятельно выявленных ошибках в декларации.

Составлять протоколы в отношении судей имеют право только председатель НАПК и его заместители.

Последствия: такая практика может создать опасный прецедент – выписка отдельных процедур некоторых категорий правонарушителей. Это может дать право другим категориям – депутатам, полицейским – также претендовать на отдельные процедуры по себе.

Кром этого, такая процедура грубо противоречит действующей практике составления протоколов другими органами. В общем ориентировочно 60 других органов составляют на судей административные протоколы без каких-либо специальных процедур. Например, министр внутренних дел и глава налоговой не сдают в отношении судей протоколы за нарушение правил дорожного движения или неуплату налогов.

Закон обязывает НАПК создать с помощью программных средств "очередь" деклараций и информировать декларанта о включении в эту очередь.

Последствия: программные средства в этом случае не смогут сделать процесс более эффективным. Например, сегодня в Реестре есть более 300 деклараций "президентов". Если формировать такую очередь электронными средствами, НАПК должно будет проверять эти ложные декларации.

Верховная Рада 15 декабря возобновила полномочия НАПК с учетом позиций e скандальном решении Конституционного суда, которым было официально отменено ответственность за ложь в декларации. За проголосовало более 300 нардепов.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава НАПК Александр Новиков направил официальное письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на законопроект 4460-д о лжи в декларациях.