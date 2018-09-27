МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир
Юрий Бирюков
Юрий Бирюков
Советник президента Украины, руководитель волонтерского движения "Крылья Феникса"Все статьи автора

В НАБУ работают ло*и, или Кто возместит прямой ущерб бюджету МО

1.2т

Вы же помните весь этот резонансный срач вокруг мистического воровства 149 миллионов гривен на закупках топлива в МО? "Крутые" НАБУшники, в крутых носочках, задержание заместителя министра, весь этот цирк-шапито? Заголовки были один пекучее другого, заголовки рвали и метали. А какие красивые были постики в Фейсбучике от "активистов", ммм.

Правда, как потом оказалось, само это НАБУ закупало топливо в это же время ДОРОЖЕ! Но им не привыкать тратить бюджетные деньги на свои капризы.

Новости
Які результати роботи НАБУ?

Правда, как потом оказалось, никакой кражи денег не было, в принципе - все оплаты производились со счетов Казначейской службы на расчетные счета одной и той же фирмы. Никаких "прокладок", никаких "странных транзакций". Не было гор кэша, не было красивых инсталляций в виде гор пачек денег (149 миллионов все-таки). Ничего этого не было. У НАБУ вообще никаких доказательств не было.

Понимаете, вся эта "антикоррупционная туссовка" плевалась ядом в адрес Минобороны НЕ ИМЕЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. Вообще, никаких - ЗЕРО, млять.

Единственная бумажка-доказательство потенциальной растраты денег было в виде акта Госаудитслужбы. Там была проверка, там Госадуит сказал о том, что мы топливо покупаем дороже, что мы кормим по новой системе питания неоправданно дорого и вообще все плохо.

И вот сегодня Апелляционный суд поставил точку в доказательной базе НАБУ - топливо покупалось в рамках закона, топливо покупалось в рамках рыночных колебаний цен, решений о повышении закупочных цен оправданно сопровождалось всеми необходимыми государственными экспертизами. Самое простое воскликнуть - "в НАБУ работают лохи!"

Новости
Позорное зрелище: НАБУ опять начудило

Но не все так просто. Дело в том, что действия НАБУ привели к тому, что Минобороны ВЫНУЖДЕНО было заплатить дополнительные деньги за поставку топлива.

Напрямую, без экивоков - из-за "крутых"мальчиков в НАБУ, из-за их непрофессионализма и глупости, Минобороны пришлось потратить на НЕСКОЛЬКО СОТЕН МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН больше. Подробный анализ можно почитать тут.

Сегодня Апелляционный суд все это - подтвердил.

У меня два вопроса, оба - увы - риторические.

1) Вот эта вся тусовка "борцунов антикоррупционеров" - она же извинится, да? Все эти лоббисты НАБУ признают, что НАБУ похожа на цирк-шапито с клоунами?

2) Кто-то и как-то теперь компенсирует ПРЯМОЙ ущерб бюджету Министерства обороны?

В НАБУ работают ло*и, или Кто возместит прямой ущерб бюджету МО

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юрий БирюковЮрий Бирюков
Место
Украина
Объект
НАБУ
Источник
Источник:Facebook Юрия Бирюкова
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
15
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kornilov Valentin
Kornilov Valentin
НАБУ создано,чтобы макть его в лайно,потому что в Украине нет Топ- коррупции.Бюрюков зуб даёт.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги