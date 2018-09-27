Вы же помните весь этот резонансный срач вокруг мистического воровства 149 миллионов гривен на закупках топлива в МО? "Крутые" НАБУшники, в крутых носочках, задержание заместителя министра, весь этот цирк-шапито? Заголовки были один пекучее другого, заголовки рвали и метали. А какие красивые были постики в Фейсбучике от "активистов", ммм.

Правда, как потом оказалось, само это НАБУ закупало топливо в это же время ДОРОЖЕ! Но им не привыкать тратить бюджетные деньги на свои капризы.

Правда, как потом оказалось, никакой кражи денег не было, в принципе - все оплаты производились со счетов Казначейской службы на расчетные счета одной и той же фирмы. Никаких "прокладок", никаких "странных транзакций". Не было гор кэша, не было красивых инсталляций в виде гор пачек денег (149 миллионов все-таки). Ничего этого не было. У НАБУ вообще никаких доказательств не было.

Понимаете, вся эта "антикоррупционная туссовка" плевалась ядом в адрес Минобороны НЕ ИМЕЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. Вообще, никаких - ЗЕРО, млять.

Единственная бумажка-доказательство потенциальной растраты денег было в виде акта Госаудитслужбы. Там была проверка, там Госадуит сказал о том, что мы топливо покупаем дороже, что мы кормим по новой системе питания неоправданно дорого и вообще все плохо.

И вот сегодня Апелляционный суд поставил точку в доказательной базе НАБУ - топливо покупалось в рамках закона, топливо покупалось в рамках рыночных колебаний цен, решений о повышении закупочных цен оправданно сопровождалось всеми необходимыми государственными экспертизами. Самое простое воскликнуть - "в НАБУ работают лохи!"

Но не все так просто. Дело в том, что действия НАБУ привели к тому, что Минобороны ВЫНУЖДЕНО было заплатить дополнительные деньги за поставку топлива.

Напрямую, без экивоков - из-за "крутых"мальчиков в НАБУ, из-за их непрофессионализма и глупости, Минобороны пришлось потратить на НЕСКОЛЬКО СОТЕН МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН больше. Подробный анализ можно почитать тут.

Сегодня Апелляционный суд все это - подтвердил.

У меня два вопроса, оба - увы - риторические.

1) Вот эта вся тусовка "борцунов антикоррупционеров" - она же извинится, да? Все эти лоббисты НАБУ признают, что НАБУ похожа на цирк-шапито с клоунами?

2) Кто-то и как-то теперь компенсирует ПРЯМОЙ ущерб бюджету Министерства обороны?