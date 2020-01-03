Напередодні нового року я публікував інтерв'ю з Держсекретарем МЗС, в якому йшлось про реорганізацію структури МЗС.
На жаль, тоді не знав, що в новій структурі МЗС, яку затвердив Вадим Пристайко, не буде Департаменту протидії загрозам з боку РФ (ДЗРФ).
В результаті реорганізації буде створений відділ РФ - із завданнями звичайної територіалки, яка має займатись виключно аналізом зовнішньої та внутрішньої політики РФ.
Змінюється не тільки назва, а й функціонал нового відділу: Мінська група можливо увійде в один з новостворюваних генеральних директоратів. А ще три відділи у новостворюваній структурі не проглядаються. Фахівцям цих відділів обіцяють запропонувати рівнозначні посади в інших структурних підрозділах. Виходить, що функціонал нової структури буде обрізаний.
Не вдаючись у можливі внутрішні мотиви такої реорганізації, ліквідація Департаменту протидії загрозам з боку РФ в складі МЗС - це ПОГАНИЙ СИГНАЛ.
Поганий як українському суспільству - у нас що, від Росії вже нема загроз?
Так і знизить рівень підтримки України західними партнерами - про цей крок Києва буде точно повідомлено в іноземні столиці-партнери. А там уже давно говорять, що якщо Україна не хоче захищати сама себе, то за нас вони цього теж робити не будуть.
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