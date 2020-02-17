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17 февраля • обновлено в 11:42
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"Нет причин возмущаться": в Мюнхене оценили скандальный "мирный" план для Украины

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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Волфганг Ишингер заявил, что скандальный "мирный" план для Украины с пророссийскими пунктами не стоит воспринимать слишком серьезно.

В то же время, как передает ТСН, он признал, что подписал нашумевший документ, но не видит причин для недовольства им.

"Да, я частно подписал этот документ, так же, как и Карл Бильдт. Но нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений, и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", – сказал Ишингер.

Вольфганг Ишингер

Вольфганг Ишингер

"ИноСМИ"

Напомним, что глава Мюнхенской конференции по безопасности называл себя другом Украины и заявлял, что Европейский союз не должен забывать об агрессии России против Украины. Однако недавно Ишингер был замечен в Кремле, где сопровождал премьер-министра Баварии Маркуса Зьодера.

Кроме того, он несколько изменил свою риторику и начал отстаивать интересы России. Так, бывший дипломат утверждает, что Европа не должна принимать отдаление страны-агрессора, а наоборот – работать над усилением диалога с ней и держать двери открытыми, несмотря на вторжение в Украину, Грузию и Сирию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на Мюнхенской конференции по безопасности был представлен так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", спровоцировавший громкий скандал.

  • В МИД Украины сразу заявили, что он не отображает официальную позицию нашей страны. А американские дипломаты и эксперты увидели, что часть озвученных там предложений повторяют месседжи Кремля.

  • После этого документ был удален с сайта Мюнхенской конференции.

  • Спустя некоторое время он снова стал доступен, его текст вернули на сайт форума.

  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал нашумевший документ "вбросом" и "частной инициативой каких-то граждан".

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Читайте все новости по теме "Мюнхенская конференция" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Мюнхенская конференция Война на Донбассе
Персона
Вольфганг Ишингер
Место
Украина
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хм, в свете этих слов Ишингера, цитата: "Договоры с Роccией не стоят и бумаги, на которой они написаны", которую приписывают Бисмарку (и который, между нами говоря, ничего подобного не говорил), обретает совершенно новое звучание. На днях Зеленский заявил, что не нужно верить НИКАКИМ договорам, сейчас крупный европейский политик вторит ему, говоря, что не стоит относиться всерьёз к каким бы то ни было подписанным бумажкам… В смутные времена живём, однако.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
нацизм+рашизм="братья навек"!(((
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я же говорю все эти мински штанмаеры мюнхенцы это просто рекомендации и не более они не подлежат обязательному выполнению)))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Артеллерист Моня, ничто, подписанное украинцами, не имеет юридической силы и не подлежит обязательному исполнению, так понимать? Что ж вы за государство такое? Как с вами вообще дело иметь? Вся эта xepня типа "Подписывал не я, поэтому выполнять не буду" или "В тех условиях мы подписали, а сейчас все поменялось и выполнять незачем" наносит репутации Украины такой удар, что вряд ли вам стоит ждать прихода на Украину серьёзных инвесторов, например. Кто захочет иметь дело со страной, которая не то что слово не держит, а даже подписанные договора не выполняет? Кому такие нaeбщики нужны? Цыгане от политики
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