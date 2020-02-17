"Нет причин возмущаться": в Мюнхене оценили скандальный "мирный" план для Украины

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Волфганг Ишингер заявил, что скандальный "мирный" план для Украины с пророссийскими пунктами не стоит воспринимать слишком серьезно.

В то же время, как передает ТСН, он признал, что подписал нашумевший документ, но не видит причин для недовольства им.

"Да, я частно подписал этот документ, так же, как и Карл Бильдт. Но нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений, и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", – сказал Ишингер.

Вольфганг Ишингер "ИноСМИ"

Напомним, что глава Мюнхенской конференции по безопасности называл себя другом Украины и заявлял, что Европейский союз не должен забывать об агрессии России против Украины. Однако недавно Ишингер был замечен в Кремле, где сопровождал премьер-министра Баварии Маркуса Зьодера.

Кроме того, он несколько изменил свою риторику и начал отстаивать интересы России. Так, бывший дипломат утверждает, что Европа не должна принимать отдаление страны-агрессора, а наоборот – работать над усилением диалога с ней и держать двери открытыми, несмотря на вторжение в Украину, Грузию и Сирию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на Мюнхенской конференции по безопасности был представлен так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", спровоцировавший громкий скандал.

В МИД Украины сразу заявили, что он не отображает официальную позицию нашей страны. А американские дипломаты и эксперты увидели, что часть озвученных там предложений повторяют месседжи Кремля.

После этого документ был удален с сайта Мюнхенской конференции.

Спустя некоторое время он снова стал доступен, его текст вернули на сайт форума.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал нашумевший документ "вбросом" и "частной инициативой каких-то граждан".

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