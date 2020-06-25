В МВД озвучили главную версию убийства Шеремета

Карина Бондаренко Политика 08:34, 25.06.2020 Обновлено: 09:30, 25.06.2020

Журналиста Павла Шеремета убили для возбуждения социально-политической ситуации в Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, организаторов "вдохновило" дело Гонгадзе.

"Те, кто это задумал, смотрели: было дело Гонгадзе, к этому была причастна милиция, это привело к акциям "Украина без Кучмы" и к изменению геополитического вектора страны. То же самое и здесь: убивают Шеремета, не просто убивают в подъезде, а специально, у всех на виду, идет резонанс и так далее. Мы же не работаем такими методами, как в Кагарлыке, если бы работали, то "Пума" и "Буча" уже давным-давно бы все рассказали", – сказал Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что суд оставил под стражей подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в столице в 2016 году, детского хирурга Юлию Кузьменко.

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