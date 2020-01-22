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22 января • обновлено в 22:36
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"В Москву поедете?" Появилось новое видео с Зеленским и пропагандистами Путина

1.9т
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Президент Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе отказался ответить пропагандистам по поводу возможной встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Израиле.

Так, они пытались пробраться к Зеленскому и узнать, о чем он хочет поговорить с Путиным. Также пропагандисты поставили провокационный вопрос о том, поедет ли Зеленский в Москву 9 мая.

Сам Зеленский на такие вопросы отвечать не стал, и с улыбкой на лице ушел от вопросов. При этом "успокоить" пропагандистов попыталась пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая подошла и оттеснила их.

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Зеленского в Давосе отвлекали пропагандисты Путина

Зеленского в Давосе отвлекали пропагандисты Путина

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в Давосе ответил пропагандистам по поводу переговоров с Путиным по новому обмену пленными, отметив, что у него есть два сценария возвращения украинцев домой.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Швейцария Давос
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
Да,лучше бы поехал :-))) может бы и путина уже в живых не было :-)) Не зря же, все пророчат,что бы Зе таки поехал в Москву ;-)
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
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. Талисман
. Талисман
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Shymskaja Elvira
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