"В Москву поедете?" Появилось новое видео с Зеленским и пропагандистами Путина

Президент Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе отказался ответить пропагандистам по поводу возможной встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Израиле.

Так, они пытались пробраться к Зеленскому и узнать, о чем он хочет поговорить с Путиным. Также пропагандисты поставили провокационный вопрос о том, поедет ли Зеленский в Москву 9 мая.

Сам Зеленский на такие вопросы отвечать не стал, и с улыбкой на лице ушел от вопросов. При этом "успокоить" пропагандистов попыталась пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая подошла и оттеснила их.

Зеленского в Давосе отвлекали пропагандисты Путина

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в Давосе ответил пропагандистам по поводу переговоров с Путиным по новому обмену пленными, отметив, что у него есть два сценария возвращения украинцев домой.

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