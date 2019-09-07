В Москве приземлился борт с российскими заключенными

В московском аэропорту Внуково приземлился борт с российскими заключенными, которые вернулись на родину в рамках обмена с Украиной.

"Борт специального лётного отряда Россия Ту-204-300 RA-64058 совершил посадку в аэропорту Внуково", - пишет телеграм-канал Разведчик.

Как пишет LifeShot, Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 16 из них. Ещё 19 оказались на свободе под личное поручительство. Владимир Путин помиловал 11 человек, кроме моряков, пересекших границу РФ в Керченском проливе. Их отпустили под обещание, что они будут участвовать в следственных действиях

Российские заключенные

Борт

Практически в этот же момент посадку совершил и спецборт из России с украинскими пленными. Их сейчас встречает президент Украины Владимир Зеленский, родственники и десятки журналистов.

Вся актуальная информация об обмене пленных здесь.

Как сообщает OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что президент Украины Владимир Зеленский якобы анонсировал обмен пленными с Россией в ночь на субботу, 7 сентября.

Речь идет об украинских политзаключенных (Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух) и захваченных во время обострения в Керченском заливе моряках.

Среди тех, кого требует освободить Кремль, наиболее значимой фигурой является один из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17" Владимир Цемах.

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