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8 сентября • обновлено в 11:10
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В Москве приземлился борт с российскими заключенными

14.7т Читать материал на украинском

В московском аэропорту Внуково приземлился борт с российскими заключенными, которые вернулись на родину в рамках обмена с Украиной.

"Борт специального лётного отряда Россия Ту-204-300 RA-64058 совершил посадку в аэропорту Внуково", - пишет телеграм-канал Разведчик.

Как пишет LifeShot, Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 16 из них. Ещё 19 оказались на свободе под личное поручительство. Владимир Путин помиловал 11 человек, кроме моряков, пересекших границу РФ в Керченском проливе. Их отпустили под обещание, что они будут участвовать в следственных действиях

Российские заключенные

Российские заключенные

Борт

Борт

Практически в этот же момент посадку совершил и спецборт из России с украинскими пленными. Их сейчас встречает президент Украины Владимир Зеленский, родственники и десятки журналистов.

Вся актуальная информация об обмене пленных здесь.

Как сообщает OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что президент Украины Владимир Зеленский якобы анонсировал обмен пленными с Россией в ночь на субботу, 7 сентября.

Речь идет об украинских политзаключенных (Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух) и захваченных во время обострения в Керченском заливе моряках.

Среди тех, кого требует освободить Кремль, наиболее значимой фигурой является один из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17" Владимир Цемах.

Новость дополняется...

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Место
Россия
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К. Алла
К. Алла
"Российские заключенные" вроде Вышинского, Цемаха и прочих граждан Украины) Из этих 35 только 12 россиян.
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Юг Руси
Юг Руси
"Владимир Путин помиловал 11 человек, кроме моряков, пересекших границу РФ в Керченском проливе." - как так-то? Крым - Укроинна! Никакую границу с РФ мокряки не пересекали! ))))
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Юг Руси
Юг Руси
Сидоров Иван, думаю, что ты немного не прав, НО!!! ... На Обсосе это прецедент! До селе такого небыло ))))))))) Того и гляди, мокрячки превратятся в обычных нарушителей гос. границы )))
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Юг Руси, На самом деле, пересекли. Эти..э-э-э.. оригиналы перли по "российской" стороне фарватера. То есть, даже до 2014 года они на полном основании огребли бы. Поэтому стоит отдать должное гуманизму российских властей
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Махов Макс
Махов Макс
Обмен 35х33+2 мешка. В мешках нога десантника контрактника Вермахта РФ Козлова и голова сержанта Орлова. Бгггггаааа
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Юг Руси
Юг Руси
Махов Макс, Бгггггаааа ))))
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Сидоров Иван, путин деградант. Не может быть. Как ты на президента России,додумался такое, сказать.
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