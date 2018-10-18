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Олег Шарп
Олег Шарп
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В Москве полыхает от нашего молодого ''террористического'' государства

83.8т

1. Закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату подписан спикером Рады. Теперь на очереди – подпись Президента.

NB. Зрадофилы и оппо вопят, что передача Андреевской церкви - взятка Варфоломею за его участие в президентской компании Порошенко, а московские попы уже называют предстоящую автокефалию ПОРОХОКЕФАЛИЕЙ.

О "взятке"... Чтобы получить большое, нужно жертвовать хотя бы малым - бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а бесплатный газ - только в рабстве. Тем более, церковь остаётся во владении государства. Что касается порохокефалии, то этот термин мне даже нравится, ибо отражает заслуги основного бенефициара данного процесса - Порох как танк прёт в Европу и к Томосу, давя по ходу визжащий "рузьки мир". Я не ядерный порохобот, но мне однозначно по пути с человеком, который буром расчищает путь Украины от скрепов, совка и комплекса "меншовартості".

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2. Турчинов перевел в усиленный режим спецслужбы для защиты от хакерских атак РФ на выборах.

NB. В открытой войне всё решает авиация и средства ПВО, в гибридной - киберзащита, ибо она обеспечивает управляемость войсками и государством. Перед данным решением СНБО в Украине работала группа американских спецов, которые "подтянули" наш киберуровень до минимально необходимого. За техническую сторону я спокоен, но никто не гарантирует отсутствие "кротов" в самой системе. Хотя, почему - никто? СБУ должны гарантировать - они не зря свой хлеб едят.

3. Рада сделала первый шаг к переходу на трёхлетнее бюджетное планирование.

NB. Это снижение фискальных рисков и чётко профинансированные цели на три года. Кроме того, это даст возможность назначенному коалицией правительству реализовать свою стратегию. А в конце каждого года, если идет отклонение по основным макроэкономическим показателям (инфляция, реальный доход на душу населения, ВВП etc), то правительство вместе с коалицией идут... в лес. Разве не так?

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4. Госдума официально объявила Украину террористическим государством.

NB. Лично я этим горжусь. Горжусь, что мне довелось стать свидетелем развала СССР, участником становления новой Украины, возвращения своего языка (сам в ближайшее время планирую полностью перейти на мову), свой церкви, своей армии и высочайшего национального достоинства. Нам как ящерице пришлось на время оставить свой хвост хищнику для того, чтобы спасти страну, но мы этот "хвост" обязательно отрастим и почистим от залесской нечисти - эти 20 лет стОят предыдущих 400. В удивительное время мы живём, друзья, раз НАСТОЛЬКО у кого-то полыхает от нашего молодого "террористического" государства.

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5. В продолжение предыдущего пункта: ФСБ заявила о необходимости контроля спецслужб над интернетом, а также посетовала, что керченские школьники "не были готовы к террористической атаке."

NB. Так это мирная Украина должна была готовить собственных жителей к террористическим актам? Готовить жить в оккупации, в атмосфере милитарного угара и перманентного победобесия? Только после прихода Путина Крым стал новым Волгодонском и Бесланом - страх, ненависть и геббельсовская пропаганда отхаркиваются кровью детей. На этот раз наших детей, имевших несчастье оказаться в оккупации "рузького мира". Что касается контроля над интернетом, то Кремль к этому шёл давно, а тут подвернулся "удачный" повод. Или не подвернулся, а был искусственно продуцирован: создавать Casus belli для войны со своим народом - старинная российская забава.

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6. США предложили Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry в рамках программы "Избыточное имущество".

NB. Это очень классные и довольно новые фрегаты - они строились вплоть 2004 года. Сейчас, кроме США, находятся на вооружении флотов Турции, Тайваня, Австралии, Испании. Вооружены противокорабельными ракетами Harpoon, 76-мм артиллерийской установкой OTO Melara, 20-мм зенитной артиллерийской установкой Phalanx CIWS и двумя торпедными аппаратами Mark 32 ASW.

Скажу по "секрету": это не США "предложили", а Порох договорился об этом во время недавнего визита в США. Программа-максимум была получить согласие на поставку нам ЗРК Patrio MIM-104, но этот вопрос Белый Дом отложил до 2019 года, увязав его с согласием (или несогласием) РФ на миротворцев. Но фрегаты в свете активности залесских пиратов на Азове - тоже файный вариант. Кстати, чувствуя жареное, Москва за последний месяц ВТРОЕ сократила остановки и проверки украинских судов в района пролива.

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7. Массовое возвращение заробитчан в Украину - новый тренд на отечественном строительном рынке.

NB. Это не моё утверждение, а подсчёты сразу нескольких девелоперских компаний страны. Дело в том, что, учитывая покупательную способность, большой разницы в оплатах работ на строительных рынках Украины и ЕС уже не существует. Человек там получает бОльшую зарплату, но если вычесть затраты на проживание, то остается значительно меньшая сумма. А если еще учесть гарантии государственной защиты, безопасности, соцзащиты, доступа к медицине и так далее, то это все становится достаточно дорогим. Не знаю, насколько этот тренд массовый, но то, что он появился, обнадёживает. Хотя в заработках за рубежом ничего плохого тоже не вижу.

8. Суд Швейцарии отклонил апелляцию России по крымскому иску 12 украинских компаний.

NB. Плюсуем эти $159 млн к тем $2,6 млрд, которые должен нам Газпром.

Вот кто мог подумать 4 года назад, что не мы окажемся должны, а Москва станет воровато бегать от Киева, будучи в долгах, как в шелках перед "нищей, бандеровской Украиной"?

9. Улица Маршала Жукова в Киеве переименована в улицу Кубанской Украины.

NB. Украинцы - мирные люди, и считаю, даже в случае полного низложения восточной бензоколонки, мы не должны пытаться перекраивать границы по лекалам давно минувших дней - нам достаточно границ 1991 года, ибо неизбежна цепная реакция новых переделов по всему миру. Но я готов часами наблюдать, как пылает, рвёт на части, добивает инфарктами и поносами ватную биомассу, когда она читает наши новости. За Кубанскую Украину - хоп-хей-ла-ла-лей!🥂

10. В Сенат США внесен законопроект о господдержке частных инвестиций в энергетику Европы (строительство СПГ-терминалов и хранилищ) на $1 млрд в год. Одновременно ОПЕК спрогнозировала сланцевое цунами: добыча в США растет на 2 млн баррелей в сутки, на треть опережая мировой спрос.

NB. До сих пор обстановка вокруг Ирана толкала цены на нефть вверх, а росСМИ начали раскручивать инфу, что не за горами $100 за бочку. Вместе с тем, все чаще раздаются голоса о том, что с высоты больнее падать: новый скачок котировок может закончиться очередным обвалом. Правда, Moody’s прогнозирует, что цены будут снижаться постепенно. По оценкам агентства, в текущем году они будут на уровне около 72 за баррель, в будущем году - 70, а в 2020—2021 годах вернутся к $60 долларам за бочку. И на этом уровне продержатся до 2025 года. Вполне благоприятный для нас прогноз - тем более, что к 2023 году мы должны выйти на полное энергетическое самообеспечение.

Этот день в истории:

* В 1867 году Аляска перешла от России США.

* 1896 – в "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы.

* 1944 – советские войска вступили в Чехословакию.

* В 1995 году Украина вступила в Совет Европы.

Вот такая история, которая всё же чему-то учит... Раньше мы жили в стране, олицетворяющей мировое зло, а сейчас дружим с теми, кого раньше ненавидели по указке. Так и среди людей - заранее не угадаешь, кто достоин доверия: самые близкие порой предают, а самые чужие неожиданно помогают. Иных не спешите вытаскивать из дерьма - возможно, это их естественная среда обитания, а иных следует просто обнять. Я обнимаю всех своих друзей, хотя сегодня я всего лишь текст.) Але всім нам своє робити... Шануймося!

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Автор
Олег ШарпОлег Шарп
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Олега Шарпа
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Малахов Егор
Малахов Егор
Знову одне й те саме.....руссопедерассти на своїх місцях як і завжди... ----говнобульбулятори працюють за межами можливостей...кал і сеча ллеться москворікою....хамство і ненавість зашкалюють....розумовий сенс і зміст говновкидів --- ,,тупой і ещо тупее,, То бачу що читати касабські коменти ---це наражатися на антирозумову небезпеку...І ще я мабуть буду коменти писати українською......хай казламорді вивчають українську...прийшов таки час.
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Клін Олекс
Клін Олекс
Усе б нічого. Але навіщо славослов'я Пороху? За принципом: "З паршивої вівці хоч вовни комок"? Україна жива не завдяки, а всупереч діям цієї влади. Розвал держуправління, збагачення і офшори можновладців на фоні стагнації економіки, кратне зростання корупції, "кишенкові" силові органи та суди, безкарність владних бандитів, зубожіння населення, демонстративний реванш ПР, що об'єдналася з БПП (подивіться тільки результати голосувань у ВР), невиправдані бойові і небойові втрати на війні. "Я не ядерный порохобот, но мне однозначно по пути с человеком, который буром расчищает путь Украины от скрепов, совка и комплекса "меншовартості". І це все??? То хай піде замом Мінстеця. Президенту країни, мені здається, треба "бурити" і в інших напрямках.
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Осадчий Олександр
Осадчий Олександр
Putin peaceduk
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