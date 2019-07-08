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"В моих глазах вы все герои!" Туск встретился с Порошенко в Украине. Яркие фото и видео

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Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал президента Европейского Совета Дональда Туска хорошим другом Украины.

Об этом пятый президент заявил по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, который состоялся 8 июля (чтобы посмотреть фото и видео с мероприятия, поскролльте новость вниз).

Политик поблагодарил Туска за то, что "в течение последних пяти лет тот прилагал максимум усилий для Украины".

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Туск и Порошенко

Туск и Порошенко

eurosolidarity.org

Кроме того, Порошенко указал на важность продолжения курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграции.

По его словам, это является залогом защиты территориальной целостности страны и ее суверенитета на международном уровне.

"В моих глазах вы все герои!" Туск встретился с Порошенко в Украине. Яркие фото и видео

eurosolidarity.org

"В моих глазах вы все герои!" Туск встретился с Порошенко в Украине. Яркие фото и видео

eurosolidarity.org

"Сейчас для нас чрезвычайно важно, чтобы наработки, которые были сделаны за последние 5 лет, обязательно были продолжены.

Четыре союза, которые были предложены мной в прошлом году – это союз энергетический, цифровой, шенгенский, таможенный. Это секторальные союзы, которые являются основой нашего дальнейшего прогресса в европейской интеграции", – подчеркнул Порошенко.

"В моих глазах вы все герои!" Туск встретился с Порошенко в Украине. Яркие фото и видео

eurosolidarity.org

Отметим, после саммита Туск назвал украинцев героями и заявил, что будет оставаться другом и союзником страны.

"В моих глазах вы все герои. Именно так я видел вас во время Революции Достоинства на Майдане, а также потом, когда вы защищали суверенитет и целостность своей страны и одновременно строили современное государство и вводили демократические стандарты.

Несмотря на бедность, которая все еще остается во многих города, несмотря на страдания, принесенные войной, несмотря на трудности реформ – вы устояли. Европейский Союз должен гордиться и быть благодарным за то, что имеет такого партнера", – сказал председатель Европейского Совета.

"В моих глазах вы все герои!" Туск встретился с Порошенко в Украине. Яркие фото и видео

Скрин видео

"В моих глазах вы все герои!" Туск встретился с Порошенко в Украине. Яркие фото и видео

Скрин видео

"В моих глазах вы все герои!" Туск встретился с Порошенко в Украине. Яркие фото и видео

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, после саммита Украина-ЕС Туск заявил, что что Минские договоренности сейчас должны выполнятся всеми сторонами, особенно Россией.

Он добавил, что ЕС готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, незаконно выданных жителям оккупированных территорий Донбасса.

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Персоны
Петр ПорошенкоДональд Туск
Место
УкраинаКиев
Теги
политикафотографиивидеоЕвросоюз
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Уманская резня (польск. Rzeź humańska) 10 (21) июня 1768 года — кульминационный момент гайдамацкого восстания 1768 года, получившего название «Колиивщина». Сопровождалось массовым убийством, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч жителей города Умань и беженцев из его окрестностей (в том числе, евреев, поляков, униатов).
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Волынская резня (польск. Rzeź wołyńska, в украинской историографии Волынская трагедия, укр. Волинська трагедія, польск. Tragedia Wołynia) — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией—ОУН(б) этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, включая евреев[2], на территории Волыни[3], до сентября 1939 года находившейся под управлением Польши, начатое в марте 1943 года и достигшее пика в июле того же года.
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