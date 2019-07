"В моих глазах вы все герои!" Туск встретился с Порошенко в Украине. Яркие фото и видео

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал президента Европейского Совета Дональда Туска хорошим другом Украины.

Об этом пятый президент заявил по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, который состоялся 8 июля (чтобы посмотреть фото и видео с мероприятия, поскролльте новость вниз).

Политик поблагодарил Туска за то, что "в течение последних пяти лет тот прилагал максимум усилий для Украины".

Кроме того, Порошенко указал на важность продолжения курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграции.

По его словам, это является залогом защиты территориальной целостности страны и ее суверенитета на международном уровне.

"Сейчас для нас чрезвычайно важно, чтобы наработки, которые были сделаны за последние 5 лет, обязательно были продолжены.

Четыре союза, которые были предложены мной в прошлом году – это союз энергетический, цифровой, шенгенский, таможенный. Это секторальные союзы, которые являются основой нашего дальнейшего прогресса в европейской интеграции", – подчеркнул Порошенко.

Отметим, после саммита Туск назвал украинцев героями и заявил, что будет оставаться другом и союзником страны.

"В моих глазах вы все герои. Именно так я видел вас во время Революции Достоинства на Майдане, а также потом, когда вы защищали суверенитет и целостность своей страны и одновременно строили современное государство и вводили демократические стандарты.

Несмотря на бедность, которая все еще остается во многих города, несмотря на страдания, принесенные войной, несмотря на трудности реформ – вы устояли. Европейский Союз должен гордиться и быть благодарным за то, что имеет такого партнера", – сказал председатель Европейского Совета.

Grateful to @eucopresident, a good friend of Ukraine, for that he made his utmost for the sake of our country for over these five years. pic.twitter.com/oRb55X0huV