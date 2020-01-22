"В моей стране идет война!" Зеленский обратился к "обеспокоенным" странам

Президент Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе заявил, что Украине недостаточно "обеспокоенности" мира по поводу войны на Донбассе и аннексии Крыма Россией.

В ходе выступления в среду, 22 января, Зеленский подчеркнул, что всем странам нужно переосмыслить проблемы международной безопасности.

"Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать.

Мир сплотился вокруг решения этих вопросов, но достаточно ли погибшим украинцам и тем, кто потерял дома, достаточно ли им всемирной обеспокоенности? Этого мало, и это правда", – заявил Зеленский.

Зеленский в Давосе высказался о войне в Украине

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в Давосе сделал громкое заявление о Донбассе, сообщив, что Украина готова завершить войну буквально сегодня.

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