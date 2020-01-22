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22 января • обновлено в 22:33
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"В моей стране идет война!" Зеленский обратился к "обеспокоенным" странам

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Президент Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе заявил, что Украине недостаточно "обеспокоенности" мира по поводу войны на Донбассе и аннексии Крыма Россией.

В ходе выступления в среду, 22 января, Зеленский подчеркнул, что всем странам нужно переосмыслить проблемы международной безопасности.

"Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать.

Мир сплотился вокруг решения этих вопросов, но достаточно ли погибшим украинцам и тем, кто потерял дома, достаточно ли им всемирной обеспокоенности? Этого мало, и это правда", – заявил Зеленский.

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Зеленский в Давосе высказался о войне в Украине

Зеленский в Давосе высказался о войне в Украине

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в Давосе сделал громкое заявление о Донбассе, сообщив, что Украина готова завершить войну буквально сегодня.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Экономический форум в Давосе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Швейцария Давос
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
а что он ждет кроме "обеспокоенности"?
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2
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
бесполезно жаловаться, весь Мир знает какие вы конченные, и сколько стариков, женщин и детей вы убили на Донбассе... они же не дураки...
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Zhikharev Dmitry, именно, что не дураки, поэтому и не хотят связываться с неадекватным х-йлом.
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