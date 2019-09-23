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24 сентября • обновлено в 00:34
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В Минздраве решили устроить демарш: стало известно о готовящемся бунте

3.2т Читать материал на украинском

Сотрудники Министерства здравоохранения Украины, которые работали в команде бывшей главы ведомства Ульяны Супрун, решили устроить демарш против нового министра Зоряны Скалецкой и массово уволиться.

Об этом сообщают источники OBOZREVATEL.

Отмечается, что с целью повышения эффективности деятельности министерства, осуществления мониторинга и оценки результатов реализации министерством политики было проведено комплексное оценивание госслужащих.

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В Минздраве решили устроить демарш

В Минздраве решили устроить демарш

rubryka.com

Эта информация дошла до членов команды Супрун и они решили написать заявления об уходе уже утром во вторник, 24 сентября.

Сотрудники задумали демарш, поскольку они планировали уволиться в качестве "репрессии нового министра", а не уйти из-за неэффективности, однако их планы сорвали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скалецкая рассказала, как собирается заменить советы своей прешественницы Супрун.

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Персоны
Зоряна Скалецкая Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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