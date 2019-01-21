''В Минске Крым сдали — а мы не сдадим'': Гриценко предложил план возвращения оккупированных территорий

План возвращения аннексированного Крыма Украине может базироваться на основании Минских договоренностей.

Об этом заявил кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. Однако, как отметил он, нужно выходить из того, что слово "Крым" в тексте минских соглашений отсутствует.

"Всегда труднее локализовать конфликты, чем их предупреждать. Легко сдать Крым без единого выстрела, чем сейчас его возвращать невероятными усилиями", — сказал он, добавив: "В Минске его сдали — а мы не сдадим".

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Анатолий Гриценко Пресс-служба Гражданской позиции

"Первое — мы, базируясь на Минских договоренностях, которые не можем отвергать, предлагаем план, ключевая цель которого — возвращение Украины в пределы международно признанных границ по состоянию на февраль 2014 года. Это важно, потому что сейчас такая цель не поставлена", — отметил Гриценко.

"Второе — не только в Украине, но и в мире никто не знает, как вернуть Крым. У всех есть четкое ощущение, что это произойдет после Путина. Но сделать все для того, чтобы не было унижения, ограничения прав людей, которые там живут, государство обязано и будет это делать", — продолжил политик.

При этом Гриценко добавил, что реальная возможность вернуть оккупированные территории Донбасса за пять лет существует.

Как писал OBOZREVATEL, также Гриценко, вспомнив историю с детства, на примере своего отца рассказал, как должна работать власть в Украине.

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