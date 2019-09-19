В Кабмине раскритиковали идею досрочных местных выборов

Выборы в Киеве и других городах-миллиониках проводить нельзя, потому что процесс децентрализации еще не завершен.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал первый заместитель министра развития общин и территорий Дмитрий Живицкий. Чиновник объяснил, что сначала нужно определиться с административной реформой.

“Я не думаю, что сегодня актуально проведение любых местных перевыборов до завершения реформы децентрализации. Неважно, это города-миллионники или нет", — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных досрочных выборах в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Живицкий отметил, что сейчас проводить выборы абсолютно нецелесообразно, ведь пока не ясно, каким будет административно-территориальное устройство, сохранятся ли районы и райсоветы.

При этом новую концепцию административной реформы Живицкий называет прекрасной. В “Слуге народа” планируют укрупнить районы по всей Украине и сократить их до 100, а также заменить губернаторов на префектов, урезав их полномочия.

“Это прекрасная модель, проработана еще в конце 1990-х и в начале 2000-х годов, только она была реализована. Поэтому сегодня наша задача — и Министерства, и Кабмина, и Верховной Рады — довести ее до конца”, — добавил собеседник.

Как писал OBOZREVATEL:

Выборы в Киеве запланированы на 8 декабря, а до весны они могут пройти в Днепре, Харькове, Одессе.

Для проведения досрочных выборов по всей Украине нужно менять законодательство и внести правки в Конституцию.

Префектуры задумывали еще при Петре Порошенко.

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