В Кабмине раскритиковали идею досрочных местных выборов

Выборы в Киеве и других городах-миллиониках проводить нельзя, потому что процесс децентрализации еще не завершен.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал первый заместитель министра развития общин и территорий Дмитрий Живицкий. Чиновник объяснил, что сначала нужно определиться с административной реформой.
“Я не думаю, что сегодня актуально проведение любых местных перевыборов до завершения реформы децентрализации. Неважно, это города-миллионники или нет", — сказал он.
Отвечая на вопрос о возможных досрочных выборах в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Живицкий отметил, что сейчас проводить выборы абсолютно нецелесообразно, ведь пока не ясно, каким будет административно-территориальное устройство, сохранятся ли районы и райсоветы.
При этом новую концепцию административной реформы Живицкий называет прекрасной. В “Слуге народа” планируют укрупнить районы по всей Украине и сократить их до 100, а также заменить губернаторов на префектов, урезав их полномочия.
“Это прекрасная модель, проработана еще в конце 1990-х и в начале 2000-х годов, только она была реализована. Поэтому сегодня наша задача — и Министерства, и Кабмина, и Верховной Рады — довести ее до конца”, — добавил собеседник.
Как писал OBOZREVATEL:
Выборы в Киеве запланированы на 8 декабря, а до весны они могут пройти в Днепре, Харькове, Одессе.
Для проведения досрочных выборов по всей Украине нужно менять законодательство и внести правки в Конституцию.
Префектуры задумывали еще при Петре Порошенко.
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