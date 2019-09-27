"Пошли ва-банк": в МИД заявили о давлении на Украину в ПАСЕ

На Украине пытаются давить, заставляя ее сформировать делегацию и прибыть на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на своей странице в Twitter.

"Кажется те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург, чтобы восстановить "business as usual". Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", – написал он.

В МИД заявили о давлении на Украину в ПАСЕ

Кажется те кто вернул Россию в ПАСЕ пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург чтобы восстановить "business as usual". Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует https://t.co/s1HsFbtR78 via @EuropeanPravda - Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 26 сентября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении характера санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Позже Верховная Рада решила не аккредитовать новую делегацию Украины в ПАСЕ и не принимать таким образом участие в работе следующей сессии СЕ.

Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения России.

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