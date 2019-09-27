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27 сентября • обновлено в 19:47
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"Пошли ва-банк": в МИД заявили о давлении на Украину в ПАСЕ

4.6т Читать материал на украинском

На Украине пытаются давить, заставляя ее сформировать делегацию и прибыть на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на своей странице в Twitter.

"Кажется те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург, чтобы восстановить "business as usual". Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", – написал он.

В МИД заявили о давлении на Украину в ПАСЕ

В МИД заявили о давлении на Украину в ПАСЕ

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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hunt andres
hunt andres
Шумеры допиззятся, шо погонят их нах из Пасе)
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руденко евгений
руденко евгений
не смешите мир, не устраивайте демарши, пока это не в нашу пользу...надо работать...
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Александров Сергей
Александров Сергей
ПАСЕ стОит хх-лятника. Хох-лятник стОит ПАСЕ.
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