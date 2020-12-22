В МИД Украины рассказали Путину, как он может помочь Донбассу

Российская Федерация действительно может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права – прекратит агрессию против Украины, выведет свои войска и наемников с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

Об этом сообщили изданию "Гордон" в министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос. Там прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о "помощи" временно оккупированным Россией территориям Донбасса, которые он произнес на ежегодной пресс-конференции.

В МИД подчеркнули, что "помощь" РФ грубо нарушает законодательство Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.

В ведомстве добавили, что предоставление Россией так называемой гуманитарной помощи и прочих грузов без согласия Украины рассматривают как грубое нарушение законодательства.

Также в МИД отметили, что Украина остается "преданной выполнению Минских договоренностей и решений лидеров стран нормандского формата".

Дипломаты уточнили, что именно РФ приложила все усилия к тому, чтобы заблокировать процесс консультаций в рамках трехсторонней контактной группы и выполнение договоренностей, достигнутых в нормандском формате.

Если Кремль примет решение о прекращении агрессии и выводе своих вооруженных формирований с территории украинского Донбасса, то переговорный процесс может продолжиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин ложно обвинил Украину в нежелании прекращения войны на Донбассе и отметил, что будет лишь усиливать помощь ОРДЛО. Такое заявление прозвучало во время ежегодной пресс-конференции российского лидера 17 декабря.