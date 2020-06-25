В МИД Украины раскритиковали проведение "парадов" в Крыму: Россия сознательно идет на эскалацию

Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста российскому дипломатическому ведомству из-за "военных парадов" 24 июня в аннексированном Крыму.

Как сообщается на сайте МИД, их проведение без согласования с украинской стороной расценивается как провокация.

"Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации и оккупацией ею части суверенной территории Украины. Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", – сказано в сообщении.

В МИД подчеркнули, что это является пренебрежением в отношении действующего законодательства Украины и норм международного права. В частности, приводится резолюция Генассамблеии ООН А/Res/68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины".

Министерство также расценивает проведение "парадов" как продолжение политики Россией политики милитаризации Крыма, что несет серьезную угрозу европейской безопасности.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что демонстрация на "парадах" в оккупированных Донецке и Луганске военной техники, в частности, 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивных систем залпового огня БМ- 21 "Град", зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10", танков Т-72, БТР-80, БМП-1, является грубым нарушением обязательств российской стороны перед Минскими соглашениями.

"Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины, в том числе вывести все свои вооруженные формирования, военную технику и наемников", – отметили в ведомстве.

Напомним, что 24 июня в оккупированных Россией Симферополе, Керчи, Севастополе, а также Донецке и Луганске провели военные парады, посвященные 75-летию победы над нацистской Германией.

Как сообщал OBOZREVATEL, на парад Победы в Москву по приглашению президента России Владимира Путина 24 июня прибыли всего лишь семь президентов иностранных государств.