В МИД Украины озвучили стратегию по деоккупации Крыма

Стратегия Украины из деоккупации Крыма предусматривает многоуровневые шаги, в том числе – проведение ежегодного саммита 26 февраля.

Об этом LB.ua сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппарова. По ее словам, пока стратегия – это внутренний документ МИД, который не является публичным и не охватывает все направления государственной политики.

Среди прочего, документ определяет принципы работы платформы по деоккупации Крыма.

"Платформа задаст многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях. Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно, мы предлагаем его проведение в символический для Украины день – 26 февраля, день сопротивления Крыма российской оккупации", – рассказала Джеппарова.

Второй уровень будет проводиться на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

"Почему обороны, потому что мы будем делать акцент на том, что говоря об оккупации Крыма, речь идет не только о систематическом нарушении прав человека, о котором мы не будем забывать, но и о милитаризации полуострова и угрозе безопасности не только Украины, но и всего региона. Мы видим аппетиты Российской федерации – это и Ближний Восток, и Северная Африка. Для них Крым – это плацдарм для военных", – пояснила Джеппарова.

"Следующий уровень – межпарламентские связи, работа с председателями парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, работа с депутатами", – добавила она.

Кроме того, в ноябре 2020 года МИД планирует провести конференцию по безопасности. Однако, Джеппарова не исключает ее переноса из-за COVID-19.

Эмине Джеппарова ATR.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Россией Крыму заметили турецкое судно Antalya. Тем самым, корабль нарушил украинское законодательство.