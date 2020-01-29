"Кощунство и извращение!" В МИД Украины отреагировали на скандальную резолюцию ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица возмутился из-за согласования предварительного проекта решения по обжалованию полномочий делегации России в ПАСЕ.

На своей странице в Twitter он напомнил, что автором резолюции стал один из главных лоббистов страны-агрессора Тони Кокс.

"Поручить крестному отцу безусловного возвращения России в ПАСЕ, Коксу, подготовку доклада об обжаловании ее полномочий – это даже не смешно. Это очередной высокий уровень кощунства, если не извращение", – написал дипломат.

ПАСЕ Delo.ua

Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень - це навіть не смішно. Це черговий вищий рівень блюзнірства, якщо не збочення: Москва платить гроші, карати не можна https://t.co/ZuaLO8PANJ vía @ukrpravda_news — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 29, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

вице-спикером ПАСЕ 28 января избрали заместителя председателя нелегитимной Госдумы России, главу делегации страны-агрессора Петра Толстого.

В день его избрания украинская журналистка разозлила Толстого вопросом об оккупации Крыма.

Напомним, ранее Толстой нагло высказался об украинской делегации в ПАСЕ, заявив, что у ее представителей якобы присутствует "малороссийское видение современного мира".

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