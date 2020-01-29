Главная Новости
29 января • обновлено в 12:52
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Кощунство и извращение!" В МИД Украины отреагировали на скандальную резолюцию ПАСЕ

Читать материал на украинском

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица возмутился из-за согласования предварительного проекта решения по обжалованию полномочий делегации России в ПАСЕ.

На своей странице в Twitter он напомнил, что автором резолюции стал один из главных лоббистов страны-агрессора Тони Кокс.

"Поручить крестному отцу безусловного возвращения России в ПАСЕ, Коксу, подготовку доклада об обжаловании ее полномочий – это даже не смешно. Это очередной высокий уровень кощунства, если не извращение", – написал дипломат.

Новости
"Это очень плохой знак": украинцам указали на угрозу избрания вице-спикером ПАСЕ россиянина

ПАСЕ

ПАСЕ

Delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Сергей Кислица
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины ПАСЕ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
14
27
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Продолжайте пердеж в твиттерах, лoxлы! Ми сміємося над вами!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Кому эта реакция интересна?)) Попрошайки должны знать своё место!))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги